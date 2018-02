CEREJEIRAS: motoqueiro é socorrido ao hospital após ser atingido por carro em cruzamento

Acidente aconteceu neste sábado, 10, por volta das 17:15, no cruzamento da Rua Jordânia com a Rua Maceió, em Cerejeiras.

A condutora seguia pela Jordânia e ao fazer a curva, teria feito muito aberta e acabou atingindo de frente o motociclista.

Os bombeiros estiveram no local e a vítima que recebeu ajuda da parte da condutora do veículo foi levada ao hospital São Lucas com apenas algumas escoriações. A motorista nada sofreu.

A Polícia Militar esteve no local. Porém as partes envolvidas entraram em acordo para acertarem os prejuízos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia