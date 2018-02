Amanhã tem almoço com churrasco no CTG

Amanhã domingo, 11, tem almoço com churrasco no Centro de Tradição Gaúcha Sinuelo do Norte (CTG).

Aproveite e leve sua família para passar momentos agradáveis no CTG – com almoço a preço popular acompanhado de um delicioso churrasco e uma boa música.

A organização do evento é por conta do gaiteiro Irineu Lachinsck e esposa Noeli.

O almoço começa a ser servido a partir das 11h30, aproveite.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia