Barcelona acerta detalhes para estreia do estadual 2018 contra o Rondoniense

Confiança é palavra que norteia a primeira partida oficial do Barcelona Futebol Clube. Neste sábado, 10, a partir das 17h00, no estádio Portal da Amazônia, o Índio do Norte encara o Rondoniense na partida de abertura do estadual 2018.

O Barcelona no estadual do ano passado, levou a melhor com uma vitória por 1 a 0 no primeiro turno e na partida do segundo turno, o catalão vilhenense venceu novamente no placar de 2 a 0.

O técnico Alex Oliveira considerou a semana de trabalho bastante proveitosa, corrigindo alguns ajustes. “A expectativa para a estreia é muito boa e estou bastante confiante”, comentou o técnico

Sem mistério para o jogo da estreia, o técnico relacionou 19 jogadores. E a provável escalão para a partia: Douglas; Guarate, Fernando, Júnior Gaúcho e Jorginho; Jonilson, Xavão, Jadson e Victor Palito; Andrezinho e Calado.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia