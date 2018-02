Confira resultado do sorteio de dois ingressos para o jogo do Barcelona x Rondoniense

Confira o resultado do sorteio de dois ingressos em parceria Extra de Rondônia com o Barcelona.

O jogo acontece hoje às 17 horas no estádio Arnaldo Lopes Marins (Portal da Amazônia), entre Barcelona Futebol Clube x Rondoniense, valido pela primeira rodada do Campeonato Estadual 2018.

Os ganhadores podem retirar o ingresso neste sábado, das 08h00 às 11h00 Na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº 3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação com foto.

Sebastian Flores

Miziara Nascimento

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia