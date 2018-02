Força Tática detém suspeitos por furtos em casa usada por dependentes químicos

Nesta sexta-feira, 09, após uma ocorrência de furto de uma televisão e dois celulares em uma residência no setor 19, a Força Tática, recebeu denúncia anônima, onde relatou ter visto um homem entrar em uma casa carregando uma televisão LCD nas proximidades do fato anterior.

Como o local já era conhecido pelos polícias por outras ocorrências, uma guarnição foi até a casa, encontrando na residência a pessoa com a aparência descrita pelo denunciante.

O suspeito foi identificado como Fagner Ricardo de Oliveira, de 24 anos. No imóvel, além do suspeito, ainda havia alguns usuários de entorpecentes, uma criança de cinco anos, pai da menor que é dono da casa, identificado como Nil Gonçalves Souza.

Ao proceder à revista com autorização do proprietário, foram localizados o televisor, e dois celulares em baixo da cama.

Ao serem indagados sobre os objetos Fagner e Nil entraram contradição ao tentar explicar a origem dos aparelhos.

Logo após, Fagner acabou confessando ter furtado da residência da ocorrência citada acima, e informou também que cometeu o mesmo ato no dia anterior e que havia entregue os itens a um homem chamado Jeferson, e pego pasta base de cocaína na troca, e faria o mesmo com os itens furtados no dia.

Fagner levou os policiais até a casa de Jeferson, e lá foram encontrados diversos produtos furtados no dia anterior.

O suspeito relatou ter passado para Jeferson os objetos, e o mesmo não conseguiu explicar a origem de um Notebook localizado na casa.

Foi constatado também que Nil cometia crime de falsidade ideológica, pois se passava por Nil Gonçalves de Souza, porém foi verificado no documento da filha que seu nome verdadeiro era Nivaldo Antônio Pedroso.

E pelo fato da criança estar em local de vulnerabilidade, e situação precária, foi acionado o Conselho Tutelar para tomar as devidas providências.

Diante dos flagrantes, todos os indivíduos receberam voz de prisão e foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, juntamente com todos os objetos, para registro da ocorrência, e as vítimas reconheceram seus pertences.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia