Mulher compra água de coco e recebe nota falsa de troco em Vilhena

No início da tarde de sexta-feira, 09, duas pessoas foram conduzidas até a delegacia para prestar esclarecimentos referentes a uma nota de R$ 50,00 falsa.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma viatura da polícia Militar foi acionada pela gerente de uma loja de informática, localizada no Centro de Vilhena, dando conta de que descobriu uma nota falsa com uma cliente que tentava pagar uma conta.

A suspeita relatou aos policiais, que vem acompanhando seu pai internado no Hospital Regional e teria se dirigido até um senhor que vende água de coco, em frente a unidade, onde efetuou uma compra, pagando com uma nota de R$ 100,00.

Ainda segundo a mulher, de 57 anos, ele teria recebido de troco duas notas de R$ 2,00, duas de R$ 20, 00 e a referida nota de R$ 50,00, com isso, ao tentar pagar a conta na loja, foi quando teve conhecimento de que a mesma era falsa.

Diante dos fatos, a mulher e o vendedor de cocos, de 55 anos, que também firmou não saber reconhecer notas falsas, foram conduzidos até a Unisp juntamente com a ferida nota para prestarem mais esclarecimentos sobre o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração