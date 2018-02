Mulher envolvida em acidente no qual morreu jovem de 27 anos ainda não foi localizada pela PC

Luciana Oliveira Freitas, que conduzia um veículo Fox na noite do último dia 02, pela Avenida Tancredo Neves, quando se envolveu em um acidente com o motociclista Alisson da Costa Marcos, de 27 anos, no cruzamento com a Avenida Melvin Jones, até hoje não se apresentou e nem foi localizada pela Polícia Civil (PC).

Segundo informações do núcleo de investigação da PC, agentes já foram na casa de Luciana cerca de cinco vezes a fim de intimá-la a depor sobre o caso, que tirou a vida de Alisson, porém, não foram recebidos.

A reportagem do site entrou em contato com o diretor do Serviço de Investigação e Captura (SEVIC) da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), a fim saber se há um mandado de prisão em desfavor de Luciana, porém, este nos informou que não há e se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro da jovem, solicite que ele se apresente para prestar esclarecimentos, para que não seja indiciada.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia