Servidor público comissionado denunciado por fraude de documentos esclarece acusações

Na manhã deste sábado, 10, Eder Ferreira dos Reis Mucuta enviou para redação do Extra de Rondônia uma nota de esclarecimento, onde explica a acusação de fraude da documentação de um imóvel comprado de Sinézio Pedro da Silva.

De acordo com Eder, o mesmo adquiriu sim o imóvel, mas por meio de uma negociação lícita, porém ao se tornar proprietário da referida casa foi surpreendido por números credores que haviam fornecido materiais diversos e mão de obra para a construção, além de haver parcelas do terreno para serem quitadas.

Foi então que Eder entrou em contato com o antigo dono o informando sobre as dívidas, e afirmando que caso não fossem quitadas ele cancelaria o pagamento das futuras parcelas do imóvel.

Após o comunicado da interrupção do pagamento caso o problema não fosse resolvido, Eder relata que passou a ser ameaçado pelo antigo proprietário e sua esposa.

Diante dos fatos apresentados, Eder narra que Sinézio realizou um boletim de ocorrências alegando a falsificação de documentos e uso indevido de identidade para que o mesmo fosse desmoralizado socialmente, cumprindo assim a ameaça.

Confira a nota na íntegra:

O sr. Eder Ferreira dos Reis Mucuta, em respeito à sociedade, à sua família e aos órgãos públicos envolvidos na denúncia caluniosa , inverídica e falsa do sr Sinezio Pedro da Silva , vem à público comunicar que:

É fato de que o sr. Eder adquiriu uma casa do sr. Sinezio, em um negócio lícito e com formalidades legais, e, com toda a boa-fé que naturalmente ocorre entre as pessoas de respeito e de moral de uma sociedade.

Ocorre que ao apossar-se da referida casa, o comprador sr. Eder foi surpreendido por inúmeros credores do sr Sinezio que haviam fornecido materiais diversos e mão de obra para a construção da referida casa, e até mesmo as parcelas do terreno onde a casa foi construída estão em atraso.

O então comprador Eder em conversa por telefone com o Sinezio, argumentou sobre tal situação dos débitos que o mesmo afirmou não ter conhecimento de existir.

Por essa situação dos débitos existentes na referida casa, que deveria ser livre e desembaraçada, e por o sr Sinezio não ter autorizado os pagamento dos mesmos,o sr Eder comunicou ao sr Sinezio de que reteria as parcelas vincendas futuras derivadas da compra do imóvel, até que o Sinezio tomasse providência de quitação dos aludidos débitos e que tal situação teria que ser resolvidas em juízo, já que o Eder não foi autorizado a pagar.

Logo após Eder ter comunicado a Sinezio sobre a interrupção do pagamento das parcelas restantes para que o mesmo tomasse providências sobre tal situação, Sinezio e sua esposa Fernanda passaram a ameaçar diuturnamente o sr Eder e sua família com todo tipo de situação, onde tais fatos estão sendo tratado no contesto penal com registro de ameaça registrado na Unisp de Vilhena.

Quanto a “suposta” falsificação de documentos públicos mencionados pelo sr Sinezio junto ao Ministério Público, é uma acusação falsa do sr Sinezio caracterizando por parte do mesmo indício forte de falsificação de documentos, para obter o objetivo de incriminar o sr Eder e desmoralizá-lo perante a sociedade.

Sobre essa situação, já foram tomadas providências na esfera penal contra tal acusação, conforme boletim de ocorrência registrado na Unisp de Vilhena com o objetivo de apurar os fatos delituosos de estelionato, difamação e falsificação de papéis públicos contra o sr Sinezio Pedro da Silva.

Vale a pena ressaltar de que o sr. Sinezio e a sra Fernanda, são os mesmos que apresentaram denúncias infundadas, difamatórias e injuriosas contra o sr secretário de saúde de Vilhena, no qual responderão criminalmente por tais atos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa