Criança desaparece após cair de barco no rio Guaporé

Os fatos se deram no fim da tarde deste domingo, 12, próximo a Pousada do Renato, em Pimenteiras.

As primeiras informações dão conta de que o menino, de cerca de 4 anos, estava em um barco a motor em companhia do pai e de um tio, quando se desequilibrou e caiu no rio.

Como a criança havia retirado o colete salva vidas, acabou afundando e mesmo o pai se jogando na água de imediato atrás do garoto, já não o localizou mais.

Ainda segundo informações, várias pessoas se mobilizaram na realização de buscas pelo corpo da criança, porém, até o momento o mesmo ainda não foi localizado.

Equipes do Corpo de Bombeiros darão continuidade as buscas na manhã de segunda-feira, 13.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação