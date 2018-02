Denúncia complica senador e a confiança do Cone Sul no (quase) novo governador – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

COMPLICOU

Denúncia em andamento no Supremo Tribunal de Justiça (STF) pode acabar com os projetos do senador Acir Gurgacz, presidente estadual do PDT. Ele quer sentar na cadeira principal do Palácio Getúlio Vargas, mas, antes disso, terá que enfrentar à Justiça, por suposto envolvimento em prática do delito de estelionato e de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, fato ocorrido em 2003 e 2004.

FROTA DE ÔNIBUS

Conforme a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o senador teria obtido, mediante fraude, financiamento junto ao Banco da Amazônia com a finalidade de renovar a frota de ônibus da Eucatur, empresa de transporte gerida por ele. Ele nega as acusações. O certo é que essa situação gerou ânimo em alguns políticos, como é o caso do vice-governador Daniel Pereira.

QUER VOAR ALTO

Pereira, em abril próximo, vai comandar o governo, já que Confúcio deixará o caro para respeitar a legislação eleitoral e se candidatar ao senado. Neste xadrez, Pereira – apesar de jurar que não tem pretensão – pode concorrer à reeleição ao governo. Seu único compromisso, afirma ele, é com Acir. Com o homem da cascavel fora do páreo, Pereira teria o caminho livre.

CIDADÃOS ANSIOSOS

Enquanto isto, os moradores do Cone Sul de Rondônia estão confiantes de que Pereira irá prestigiar a região, que o ajudou a eleger deputado estadual alguns anos atrás. Como vice não manda nada e é só peça figurante na administração estadual, até agora, nesses quase quatro anos de mandato, não demonstrou seu carinho pela região. Pelo menos não conseguimos enxergar. Já como governador, a situação deve mudar. Assim esperamos!

CASA NOVA

A primeira sessão ordinária do ano aconteceu na noite da última terça-feira, 6. Com a sede do Legislativo prestes a ser reformada (mas ainda não aconteceu nada), os vereadores solicitaram as novas instalações do auditório da prefeitura, que também passou por uma série de reparos. Novinha em folha, o auditório vive um novo momento após ser esquecido por mais de 30 anos. Bom para os vilhenenses.

SÓ ELOGIOS

Ainda falando da sessão plenária. O momento foi para que os vereadores deem as boas-vindas. Elogios não faltaram e muitas pessoas prestigiaram o ato. Destaque ao setor esportivo do município. O auditório estava cheio de autoridades e a população participou em peso. Tomara que assim continue. Dizem que Vilhena, depois da capital, tem o povo mais politizado de Rondônia.

HORA DA VERDADE

A Prefeitura de Vilhena vai realizar Audiência Pública referente ao 3º Quadrimestre de 2017 da administração municipal. O evento vai acontecer na terça-feira, 27 de fevereiro de 2018, com início às 8h, no auditório da Prefeitura. Na ocasião, todos os representantes das secretarias municipais e repartições subordinadas à Prefeitura farão exposição de suas ações e projetos. É o momento que os cidadãos têm para conhecer in loco todos os projetos e os gastos feitos no município.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação