Discussão termina com Vereador dando tiro na cabeça de desafeto em Ji Paraná

Logo nas primeiras horas de sábado,(10), uma tentativa de homicídio foi registrada em Ji Paraná.

A tentativa de homicídio aconteceu na rua Tiradentes no bairro São Francisco no 2° Distrito.



As primeiras informações dão de que o vereador Clodoaldo Cardoso foi abordado por um homem é que depois de trocarem ofensas verbais os dois entraram em luta corporal, foi quando o vereador sacou de uma arma e atingiu a vítima, identificada por Paulo Máximo Alves Pereira, com um tiro no peito e outro na cabeça.

A vítima, que teve perda de massa cefálica foi socorrida ao Hospital Municipal por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e quando era preparado para ser transferido para o hospital HEURO de Cacoal, acabou nao resistindo aos ferimentos.

A Polícia Técnica compareceu no local realizando os trabalhos de praxe.



O caso foi registrado na UNISP e de acordo com relatos, o crime pode ter sido motivado por ciúmes.

Fonte: Notícias 190