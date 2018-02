Filho agride pai a pauladas para proteger a mãe

Um homem de 53 anos, identificado como Valdemir Aparecido Laércio, foi agredido a pauladas pelo próprio filho durante a madrugada deste domingo, 11, em uma residência localizada no Bairro Barão do Melgaço III, em Vilhena.

Segundo relatos do agressor, durante uma discussão entre o Casal, Valdemir teria pego uma faca e tentado agredir a mulher, neste momento, ele teria se apossado de um pedaço de madeira e desferido golpes contra o pai a fim de proteger a mãe.

Valdemir que sofreu lesões na cabeça e nas costas, foi socorrido as pressas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros com suspeita de traumatismo craniano.

O filho, que após a agressão, permaneceu no local aguardando a polícia, foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o Registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa