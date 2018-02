Vilhenense estreia com vitória sobre o Ji-Paraná

O Vilhenense estreou com vitória na noite de sábado, 10, sobre o Ji-Paraná por 2 a 1 no estádio Biancão, em Ji-Paraná, pela primeira rodada da disputa do Campeonato Rondoniense 2018.

Nos minutos finais do primeiro tempo, China colocou o Vilhenense em vantagem. Mas Tuquinha deixou tudo igual. Na volta do intervalo, Leandrinho marcou o gol da vitória do Leão.

Com o resultado, o Vilhenense assumiu a liderança do Estadual 2018, com três pontos.

Na próxima rodada, o Ji-Paraná enfrenta no domingo (18/02) o VEC no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Vilhenense encara na sexta-feira o Genus no estádio Portal da Amazônia.

O Jogo – As duas equipes iniciaram a partida buscando o ataque. O Vilhenense apostava em jogadas rápidas pelo meio de campo e em cobranças de bola parada, enquanto que o Ji-Paraná investia nas jogadas pelas laterais. Aos 19’, a zaga do Vilhenense não consegue cortar a trajetória da bola que sobra livre para Assis, que avançou, mas Douglas conseguiu se recuperar no lance e afastou a bola pela linha de fundo.

Sem muita criatividade em campo, as duas equipes esqueceram o futebol e passaram a abusar de jogadas mais ríspidas. Aos 38’, Nick fez falta dura no meio de campo e tomou cartão amarelo. Após o lance, os jogadores das duas equipes começaram a se estranhar em campo. Após a confusão, Servílio Patrício Oliveira expulsou os atacantes Nilsinho, do Ji-Paraná, e Vandinho, do Vilhenense.

Após as expulsões, as duas equipes voltaram a se preocupar apenas com o futebol. Aos 45’, William fez bela jogada pela esquerda e cruzou na área para China que deu um leve toque na bola e abriu o placar para os visitantes. Porém, dois minutos depois, Assis finalizou em cima do goleiro Rodolfo. Na volta, a bola sobrou livre para Tuquinha, que apenas tirou do goleiro do Vilhenense para deixar tudo igual.

Na volta do intervalo, o Vilhenense voltou no ataque. Aos três minutos, Fiuza passou por Matheus Maritaca e bateu cruzado. Quem aproveitou foi o meia Leandrinho, que apenas completou para o fundo das redes.

Após o gol, o Vilhenense passou a administrar o resultado, enquanto que o Ji-Paraná foi ao ataque. Aos 16’, Chupeta recebeu dentro da área e entrou Assis, que girou em cima do seu marcador e finalizou, mas o goleiro Rodolfo fez grande defesa.

Aos poucos, as duas equipes sentiram a parte física. A última oportunidade da partida ocorreu aos 42 minutos. Paulo Luna cruzou na área e Assis cabeceou para fora.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Luh Coelho