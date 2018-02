Conheça os vencedores do Miss & Mister Vilhena 2018

Aconteceu no último Sábado, 10 , o concurso oficial do “Miss & Mister Vilhena 2018”, Organizado pela Agencia de Modelos Donnyh Ferraz Agency Model’s & Produções”, do Empresário Donnyh Ferraz.

O Evento contou com a participação de 25 Modelos, Se classificando para o Top 3 as Candidatas Keuren Isteyce, Amanda Hubner e Yasmim Marques…

Com o Total de Pontos de 825,6 Yasmim Marques de 15 anos Levou o Título de “Miss Vilhena Teen Oficial 2018”, Amanda Hubner, 17 Anos, “ Miss Vilhena Teen Model 2018, Keuren Isteyce “ Miss Vilhena Teen Belíssima 2018”.

No Mister Oficial, classificou se para o Top 3, Daniel Pazini, Rogério Furtado e Luan Macedo. Sendo Eleito Daniel Pazini “ Mister Vilhena Oficial 2018”, Luan Macedo “ Mister Vilhena Model Oficial 2018”, Rogério Furtado “ Mister Vilhena Belíssimo Oficial 2018”. Rogério Furtado ainda levou o título de Mister Vilhena Popularidade.

Além destes títulos, ouve também Competição nas Categorias Mini, Mirim, Pré Teen..

Conheça Todos os Vencedores…

Maria Luiza Botega “ Miss Vilhena Pré Teen Model 2018”

Bruna Sala “ Miss Vilhena Pré Teen Oficial 2018”

Thais Alana “ Miss Vilhena Petite Model 2018 e Miss Vilhena Popularidade”

Joice Lima “ Miss Vilhena Petite Oficial 2018”

Thamires Lima “ Miss Chupinguaia Petite 2018”

Julia Almeida “ Miss Vilhena Mirim Model 2018”

João Victor Aredes “ Mister Vilhena Mirim 2018”

Mariana Aredes “ Miss Vilhena Mirim Oficial 2018”

Christian Chichosck “ Mister Babyh Rondônia 2018”

O “Miss & Mister Vilhena 2018” é um evento oficial, sendo realizado pelo Coordenador e Empresário, Donnyh Ferraz, tendo o apoio de vários empresários, autoridades e imprensa da cidade”.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação