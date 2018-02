Criança é atropelada por carreta ao atravessar a rua atrás de pipa

O acidente ocorreu na tarde do Domingo, 11, por volta das 16h45 na Rua U, no residencial Jatobá II, em Rolim de Moura/RO.

Segundo informações haviam diversas crianças brincando com pipa próximo a rua, em determinado momento um menino saiu correndo para buscar a pipa do outro lado da via e não percebeu que uma carreta se aproximava.

A carreta estava devagar e a criança acabou batendo, vindo a cair do lado do veículo. Com impacto a criança caiu do lado da carreta e sofreu apenas umas escoriações no joelho e cotovelo.

O garoto foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para hospital municipal, onde vai receber cuidados médicos.

Uma guarnição da polícia militar compareceu ao local e coletou as informações e preservou o local até a chegada da equipe da POLITEC pra realizar os procedimentos de praxe.

Fonte: Rondônianews

Foto: Divulgação