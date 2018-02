Maurão de Carvalho anuncia R$ 300 mil para ações da Casa Família Rosetta

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB), visitou no fim de semana a Associação Casa Família Rosetta, em Porto Velho, entidade que atende crianças e adolescentes com necessidades especiais e também oferece tratamento terapêutico a mulheres dependentes químicas.

Recebido pela diretora geral da entidade, Giusi Fulco, e pela diretora do abrigo da Casa Família Rosetta, Helen Carvalho, Maurão conheceu a estrutura da Comunidade Terapêutica Nossa Senhora Aparecida, que atende dependentes químicas, e as suas necessidades.

A Família Rosetta atende também, em média entre 100 a 120 crianças por mês, com necessidades especiais. Para apoiar este trabalho, o parlamentar se comprometeu em destinar uma emenda individual no valor de R$ 300 mil.

“Vamos apoiar esta entidade que tem uma folha de serviços prestados à sociedade de Rondônia, seja no atendimento às crianças e adolescentes com necessidades especiais ou no tratamento de pessoas com dependência química. Por isso, iremos destinar esse recurso para a Família Rosetta”, destacou Maurão.

O deputado ainda assumiu o compromisso de intermediar junto à prefeitura de Porto Velho, a celeridade na renovação dos convênios com a entidade. “Agradecemos, em nome da entidade, pela sensibilidade do deputado em apoiar as nossas ações, destinando recursos e também buscando nos ajudar com a renovação dos convênios com a prefeitura”, completou Helen Carvalho.

Casa Rosetta

A Casa Família Rossetta atua desde 1992 em Porto Velho, atendendo pessoas com deficiência física e motora. A instituição oferece ainda programa terapêutico para prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social da dependência química.

As atividades buscam essencialmente garantir à comunidade o acesso aos bens e serviços que tornem efetivos os direitos fundamentais do cidadão, tais como o direito à vida, à assistência social, à educação, à saúde, à cultura, à convivência social e comunitária.

Fonte e foto: Assessoria