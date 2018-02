UNIR abre processo seletivo para contratação de 19 professores substitutos

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) selecionará por meio de processo seletivo, professores substitutos que vão atuar no campus José Ribeiro Filho em Porto Velho.

As 19 oportunidades são destinadas aos seguintes departamentos: ciências sociais; letras línguas estrangeira; departamento de artes; departamento de música; departamento de artes visuais; departamento de filosofia; departamento de ciências da educação e departamento de arqueologia.

Confira o quantitativo de vagas de acordo com a área/ subárea: sociologia/ fundamentos da sociologia (2); ciência política/ teoria política (1); antropologia/ teoria antropológica (1); letras/ línguas estrangeiras modernas – inglês (2); letras/ línguas estrangeiras modernas- espanhol (2); artes/ teatro (1); artes/ música/ canto/ técnica vocal (1); música/ processo de ensino/ regência/ harmonia (1); história da arte (1); educação artística (1); filosofia (2); educação/ psicologia educacional (2); métodos e técnicas de ensino (1) e arqueologia/ arqueologia pré-histórica (1).

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 21 de fevereiro de 2018, das 9h00 às 11h30 e das 14h30 às 17h00, no Campus de Porto Velho, na secretaria do Núcleo de Ciências Humanas (NCH), campus José Ribeiro Filho, BR 364, Km 9,5.

Sabe-se que na classificação dos inscritos haverá prova didática e entrevista, de acordo com o edital completo já disponibilizado em nosso site.

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, prorrogável por igual período, no interesse da Universidade Federal de Rondônia.

Texto: Assessoria/Karina Felício

Foto: Reprodução