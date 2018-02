CEREJEIRAS: Poder Legislativo aprova auxilio alimentação de R$ 400 somente para servidores da casa e vereadores

Na manhã desta quarta-feira, 14, servidores municipais de Cerejeiras, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde pedem esclarecimentos sobre a aprovação ou não pela Câmara Municipal de Vereadores que autoriza o aumento do auxilio alimentação.

De acordo com documento recebido, no dia 10 de novembro de 2017, em sessão plenária foi publicado pela Câmara a resolução 198/17-CMC, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a autorização de concessão de auxílio alimentação na forma de tíquete alimentação aos servidores da casa, servidores comissionados e vereadores.

Contudo, desta forma, ficou de fora do auxilio alimentação aprovado pelos parlamentares cerejeirense, servidores cedidos, permutados, estaduais, federais e municipais.

O novo valor de R$ 400,00 passou a valer a partir da data da publicação.

O Site deixa espaço caso algum vereador queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia