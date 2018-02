COLORADO: Homem furta moto na Zero Um e em seguida comete roubo na Zero Três

Mais dois crimes foram registrados na área rural de Colorado do Oeste, por um mesmo agente neste domingo, 11. Conforme apurado, na Linha 1º eixo com a Zero Um, próximo a entrada de acesso ao Sitio do Adauto, enquanto um produtor rural se dirigiu ao pasto, o suspeito identificado como Milton Rodrigues de Souza, aproveitando que ninguém estava por perto, tomou posse de uma motocicleta Honda e se evadiu do local.

A vítima comunicou a PM, que iniciou as buscas imediatamente. Por sua vez, o suspeito em posse da motocicleta, seguiu pela estrada rural em fuga, e chegando na Linha Zero Três, próximo ao Bar do Gelsão, adentrou em outra propriedade, dessa vez fazendo uma senhora de vítima.

Na propriedade, o meliante fez a senhora de refém, rendendo-a com um canivete, onde obrigou a mesma a entram em um cômodo da casa, e a trancou nele.

Com a vítima trancada, o mesmo aproveitou para furtar celulares e dinheiro, e dessa vez roubou a moto da senhora, abandonando a motocicleta que havia furtado anteriormente.

Em posse da motocicleta e dos pertences roubados, Milton Rodrigues tomou rumo ignorado. Conseguindo sair do cômodo em que estava presa, a vítima acionou a PM, que compareceu ao local, iniciando as buscas. Um detalhe é que o marginal, dias antes, havia vendido essa moto para esta mesma senhora.

Com informações levantadas, descobriu que Milton é morador do Assentamento Maranatá, localizado em Corumbiara. Soube-se também que o mesmo chegou a pernoitar em sua residência, porém tomou rumo ignorado, e a Policia segue em sua captura com uma ordem de prisão.

