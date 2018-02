Com desfalques, VEC estreia no estadual contra o Real Ariquemes

O Vilhena Esporte Clube (VEC) enfrenta nesta quarta-feira, 14, às 19h00 (horário de Rondônia), o Real Ariquemes, no estádio Gentil Valério, fechando a primeira rodada do Campeonato Rondoniense 2018.

O técnico Fábio Luiz terá uma grande dor de cabeça para estreia. O treinador só contará apenas com 11 atletas e sem nenhum goleiro para a partida.

De acordo com presidente do Lobo do Cerrado, José Carlos Dalanhol, mais conhecido como “Gaúcho do Milho”, existe ainda uma possiblidade da equipe jogar sem desfalques. “Eu mandei 20 jogadores, mas liberaram apenas 11 atletas”, pontou Dalanhol.

O presidente do VEC vai deve aguardar a liberação do goleiros nesta quarta-feira, até os 18h00 (horário de Brasília). Caso contrário, o atacante Kastor deve ser improvisado para atuar no Gol.

Ficha Técnica

Real Ariquemes x VEC

Local: estádio Gentil Valério (em Ariquemes-RO);

Data: 14/02/2018 (quarta-feira);

Horário: 19 horas (horário de Rondônia);

Árbitro: Sidnei Pereira Oliveira;

Assistentes: Davi da Silva Oliveira e Joverton Wesley da Souza Lima; 4º árbitro: Jonathan Antero Silva;

Ingressos: R$ 10 (antecipados) à venda na Casa Esporte, Revistaria VIP, Auto Posto Silvestre e Auto Posto Canaã;

Real Ariquemes



Rocha; Edson Pacujá, Vágner Leonardelli, Marinho e Rafael Vioto; Renato, Valtinho, Alex e Edilsinho; Leleco e Jorge Preá. Técnico: Marcos Birigui.

VEC



Fabiano Kastor; Igor, Marinho, Teo e Luquinhas; Pereira, Alemão, João Carlos e Henrique; Lucas Santos e Figurinha. Técnico: Fábio Luiz.

Texto: Extra de Rondônia/Futebol do norte

Foto: Extra de Rondônia