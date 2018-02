Coopevi/Asbavi/Sicoob participa de seletiva de basquete e conquista vaga para o nacional de Salvador

Foi realizado neste sábado, 10, a seletiva estadual de basquete 3×3 da Feero (Federação de esporte escolar de Rondônia) onde o time da Coopevi/Asbavi/Sicoon foi campeão e ganhou uma vaga para a etapa nacional de Salvador , que será realizado entre os dia 20 a 27 maio.

O basquete 3×3 é a mais recente modalidade olímpica que consiste no jogo de meia quadra por um período de 10 minutos, onde cada equipe possui 3 jogadores e um reserva, onde a trinca que alcançar 21 pontos primeiro ou tiver a maior pontuação no final dos dez minutos, ganha a partida.

A grande final foi realizada entre as escolas Coopevi e Alvarez de Azevedo , ambas com todos seus alunos atletas fazendo parte dos treinamentos do projeto da Asbavi. Numa final realizada em melhor de 3 partidas, a equipe da Coopevi confirmou seu favoritismo e venceu por 14 a 7 na primeira partida e por 12 a 6 na segunda, ressaltando que o jogo chegou a ficar empatado na 2ª partida.

Com a vaga garantida no Nacional em Salvador a equipe começa a se preparar para a competição , que vale a vaga para o Mundial escolar na cidade Belgrado na Servia no mês de junho.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Assessoria