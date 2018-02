ELEIÇÕES 2018: Desafio do Cone Sul é recuperar espaço na bancada federal

A perda da cadeira na Câmara dos Deputados após a derrocada de Natan Donadon tem custado caro aos municípios da região Sul do Estado.

Sem uma representação genuína do Cone Sul no Congresso Nacional os sete municípios sulistas ficam na dependência de apoio de políticos de outras áreas do Estado, que evidentemente priorizam o atendimento de suas bases eleitorais em detrimento de outros lugares, restando aos demais apenas migalhas.

Por isso, eleger um representante genuíno da região para o Parlamento Federal deve ser o eixo central dos entendimentos entre as classes políticas para reverter este quadro.

Os prefeitos eleitos em 2.016, que já não dispõem de recursos que haviam sido carreados pelo ex-deputado federal sulista, apesar de não admitirem têm enfrentado dificuldades para obter apoio relevante às suas administrações.

Mesmo os deputados federais da atual legislatura que receberam votação expressiva na região não têm dado o devido retorno ao eleitorado sob a forma de emendas de impacto para as cidades do Sul. Como foi dito acima, a nós tem restado apenas às migalhas.

Para o enfrentamento da questão é necessário atuar em duas frentes. Primeiro, é preciso consenso e união entre a classe política a fim de evitar o excesso de candidatos, situação que pulveriza os votos e deixa todos de fora. É necessário abrir mão de vaidades e egocentrismo em torno de um projeto regional viável, que tenha como fim atender às necessidades da população sulista.

A outra questão é conscientizar o eleitor que direcionar seu voto a políticos que não tem raízes e identificação com a nossa região é um tiro no escuro, posto que dificilmente estas pessoas darão ao Sul a mesma atenção que irão dedicar as suas bases, portanto é melhor apostar nos candidatos locais no momento de escolher em quem votar.

A importância de contar com uma representação genuína na Câmara Federal pode ser avaliada pelo próprio desempenho do ex-deputado Natan Donadon, independente do que acabou lhe tirando do mandato há alguns anos. Mesmo depois de muito tempo fora do Parlamento os prefeitos da gestão municipal anterior tiveram acesso a muitos recursos que haviam sido garantidos por ele no orçamento da União, os quais estão concretizados em várias obras e empreendimentos que trouxeram avanços expressivos às cidades sulistas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração