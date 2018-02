Força Tática prende três jovens e recupera produtos furtados da casa de militar

O furto foi registrado no dia 01 do mês corrente, no entanto, a prisão dos responsáveis e a recuperação de dois televisores de 43 e 32 polegadas, ocorreu por volta das 21h00 de terça-feira, 13, no mesmo bairro onde reside a vítima, em Vilhena.

Segundo o registro da recuperação dos objetos, informações levaram uma guarnição da Força Tática a identidade e endereço de um dos receptadores do aparelho de 32 polegadas, porém, este não foi localizado.

Já outro indivíduo, de 23 anos, que também foi apontado como possível suspeito e que é vizinho da militar vítima do furto, foi localizado e acabou confessando o crime, delatando o nome de seu comparsa e mentor do furto e do receptor da tv de 43 polegadas.

O jovem, de 18 anos, apontado como mentor do crime, que também reside próximo a casa da vítima, a princípio negou as acusações, mas acabou confessando ao perceber que seu comparsa havia relatado a ação de ambos com riqueza de detalhes.

Diante dos fatos, os dois agentes e um dos receptadores localizado, de 23 anos, foram conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o material apreendido para serem tomados as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia