Goleadas e cartões marcam mais uma rodada do Campeonato de Futebol Suíço Inverno

No últino final de semana foi realizada mais uma rodada do 7º Campeonato de Futebol Suíço Inverno 2018 na Chácara Boa Vista. Onze partidas foram disputadas com 42 gols marcados e um número 32 cartões amarelos e 4 vermelhos

Na categoria Livre pelo grupo F foram disputados dois jogos. Xavier Pneus 4 x o Gato Preto 0. E no segundo confronto a equipe Minusa vencei por WO a equipe Aldeia Moreia.

Pelo grupo C também foram marcados dois jogos. A equipe JBS Friboi vence 3 x 0 o time da Auto Escola Líder/Supermercado Dourado. Já a outra partida foi entre a equipe do União que venceu 2 x 0 os meninos do Titamium.

Na chave do grupo E foi marcado apenas um jogo entre o Real Vilhenense que venceu por 4 x 2 o Liberdade.

MÁSTER

Pelo Torneio Máster, Chácara Boa Vista B e JBS Friboi protagonizaram o único empate da rodada: 3 x 3. Com o resultado as duas equipes chegaram a 8 pontos cada. Na Chave A o JBS Friboi se mantém isolado na liderança. Mas na Chave B, a Chácara Boa Vista B caiu para a segunda colocação.

O líder da Chave B agora é a Aciv que goleou por 6 a 0 o Negão Pneus e, embora com os mesmos 8 pontos da Chácara Boa Vista B, tem melhor saldo de gols, critério que a coloca na liderança do grupo.

Com a derrota para a Aciv por 6 a 0, o Negão Pneus segue como única equipe que ainda não marcou gols na competição. Com 1 ponto obtido na segunda rodada em um empate sem gols, ocupa a quinta colocação, a frente da Rodamazon/Vereador Ronildo Macedo que perdeu a terceira seguida e ainda não pontuou.

A derrota da Rodamazon/Vereador Ronildo Macedo neste final de semana foi para a Chácara Boa Vista: 3 a 2. O resultado manteve a Rodamazon na última colocação da Chave A, e foi importante para que a Chácara Boa Vista se mantivesse na quinta colocação da Chave B, agora empatado com o Verdão/Funerária São Matheus, ambos com 6 pontos, mas o Verdão tem melhor saldo de gols.

A derrota por 2 a 1 para a Mecânica do Valdo/Mundo Alcalino/ATFC custou cara ao Verdão/Funerário São Matheus que caiu duas posições e agora é quarto colocado. Já a vitória da Mecânicas do Valdo/Mundo Alcalino/ATFC, a primeira após empates nas três primeiras rodadas, elevaram a equipe à segunda colocação do Grupo A com 6 pontos.

Quem também ganhou posição foi a Metal Perfil/Império Comunicação Visual que venceu por 3 a 0 o Fofão/Grill 12 e com 7 pontos chegou a terceira colocação na Chave B. Já o Fofão caiu uma posição e agora é terceira na Chave A com 4 pontos.

O Glauber conquistou nesta rodada a sua primeira vitoria: 3 a 0 sobre a Macedo Materiais Para Construção. Os 3 primeiros pontos, embora não a tenham tirado da última colocação da Chave B, a deixou a 1 ponto da Chácara Boa Vista e Verdão/Funerária São Matheus, ambos com 6 pontos. Já o Macedo Materiais Para Construção não somou pontos, mas se manteve na quarta colocação da Chave A com 4 pontos.

O Campeonato da Inverno segue no próximo final de semana com a realização a rodada decisiva da primeira fase.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia