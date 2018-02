Motociclista fica ferido ao colidir com traseira de S10

O acidente ocorreu por volta das 19h30, em frente a Queiro Gás, localizada no cruzamento das Avenidas Marques Henrique com a José do Patrocínio, no Centro de Vilhena.

Segundo relatos do casal, que seguia na caminhonete S10, eles seguiam pela Marques Henrique, sentido BR-364 e após pararem no cruzamento com a José do Patrocínio, respeitando a sinalização, prosseguiram, porém, quando já estavam quase atravessando o cruzamento, tiveram o veículo atingido na lateral traseira por um motociclista que seguia pela José do Patrocínio, sentido Cuiabá.

Com o impacto da batida, a caminhonete teve um paralama amassado e o jovem, que provavelmente deslocou um dos braços na queda, foi conduzido até o Hospital Regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (P-Tran) isolou a área para a realização da perícia técnica.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia