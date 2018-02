PM prende homem que invadiu e furtou cofre de igreja com dízimos

Jeferson S. H, 28, foi preso na manhã desta segunda-feira (12), após subtrair o cofre de uma igreja evangélica, localizada na Rua Venezuela com Brasil, bairro Santa Letícia, em Candeias do Jamari, diante 20 quilômetros da capital.

Segundo a polícia, o suspeito foi flagrado em via pública pedindo ajuda de populares para colocar o cofre na garupa de uma bicicleta. Uma das mãos de Jeferson sangrava bastante. O pastor da igreja foi chamado e logo reconheceu o objeto. Foi verificado que o suspeito tinha arrombado a porta do templo e furtado além do cofre, um aparelho DVD.

O pastor informou que todo o dinheiro do mês – dízimo e oferta, estão no cofre, que por sorte não chegou a ser violado.

Jeferson foi encaminhado para a Central de Flagrantes. O aparelho DVD não foi encontrado.

Fonte: Rondoniaovivo