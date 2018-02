Real Ariquemes estreia com goleada sobre o VEC

O Real Ariquemes goleou na noite desta quarta-feira, 14, o Vilhena Esporte Clube (VEC) por 4 a 1 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, e estreou com vitória no Campeonato Rondoniense 2018. A partida fechou a primeira rodada da competição estadual.

No primeiro tempo, o Edson Pacujá abriu o placar para o Real Ariquemes. Na segunda etapa, Edilsinho e Valtinho (autor de dois gols) ampliaram para o Furacão do Jamari, enquanto que Igor descontou para o VEC.

Com o resultado, o Real Ariquemes chegou aos três pontos e divide a liderança do Estadual com o Guajará e Vilhenense.

Na próxima rodada, o Real Ariquemes enfrenta no sábado o Rondoniense no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já o VEC recebe no domingo o Ji-Paraná no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

O Jogo – Antes da bola rolar em campo, os refletores do estádio Gentil Valério sofreram um apagão. Após 13 minutos, o jogo iniciou em Ariquemes, porém, após um minuto, os refletores voltaram a apresentar problemas e o jogo foi paralisado. Depois de 32 minutos, a bola voltou a rolar no estádio.

Atuando em casa, o Real Ariquemes foi ao ataque, buscando confirmar o fator casa. Aos 24’, Valtinho lança Edson Pacujá, que tenta cruzar na área, mas acaba abrindo o placar para os donos da casa. As 33’, Jorge Preá ajeita a bola para Leleco, que desperdiçou a chance de fazer o segundo gol. Aos 45’, o VEC conseguiu chegar com Lucas Lemes, que finalizou para o gol, mas o goleiro Rocha defendeu.

Para a segunda etapa, o Real Ariquemes voltou em ritmo acelerado. Aos 3 minutos, Leleco avançou em velocidade, foi derrubado por Theo e o árbitro Sidnei Pereira Oliveira assinalou a penalidade. Na cobrança, Edilsinho marcou o segundo gol do Furacão do Jamari.

Aos 14’, Valtinho arriscou de fora da área, a bola desviou em João Baiano e balançou as redes do Lobo do Cerrado pela terceira vez.

Aos 24’, o VEC chegou com perigo. Igor foi derrubado na área por Renato e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Igor descontou para o Lobo do Cerrado.

Mas o Real Ariquemes ainda seguia vivo na partida e chegou ao quarto gol com Valtinho, aos 33 minutos.

Ficha Técnica



Real Ariquemes 4 x 1 VEC



Local: estádio Gentil Valério (em Ariquemes-RO);

Data: 14/02/2018 (quarta-feira);

Árbitro: Sidnei Pereira Oliveira;

Assistentes: Davi da Silva Oliveira e Joverton Wesley da Souza Lima; 4º árbitro: Davi da Silva Oliveira;

Gols: Edson Pacujá aos 24′ do 1º tempo; Edilsinho aos 4′, Valtinho aos 14′ e aos 33′ e Igor aos 24′ do 2º tempo;

Real Ariquemes



Rocha; Edson Pacujá, Vágner Leonardelli, Marinho e Rafael Vioto; Renato, Valtinho, Alex e Edilsinho (Luciano Mourão); Leleco (Eduardo Biscola) e Jorge Preá (João Leandro). Técnico: Marcos Birigui.

VEC

Fabiano Kastor; Alemão, João Baiano, Théo e Lucas Lemes; Pereira, Marinho, Robinho e Figurinha; Igor e Lucas Santos. Técnico: Fábio Luiz.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexadre Almeida