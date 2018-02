SENAR em parceria com Sindicato dos Produtores Rurais oferece novos cursos em Vilhena

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), juntamente com o Sindicato dos Produtores Rurais de Vilhena, está com inscrições abertas para diversos cursos no mês de março.

Dentre os cursos oferecidos estão assistente administrativo/trabalhador na administração rural, inseminador artificial/bovinos leiteiros, produção caseira de bolos e confeitaria, trabalhador na preparação de ingredientes, higiene e conservação de alimentos, defumador de carnes, pescados/embutidos e defumados, NR 31 – segurança e saúde no trabalho na agricultura,pecuária silvicultura, exploração florestal e equicultura.

Os cursos têm por objetivo fortalecer o desenvolvimento do homem do campo e seus dependentes, disponibilizando informações e novas tecnologias, agregando valores e incentivando a busca por novos conhecimentos.

Todos os cursos são isentos de mensalidades e são certificados pelo SENAR. Para maiores informações entrar em contato através do telefone 3322-5754 ou ir na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Vilhena localizada na Avenida Rondônia nº 4139 ( junto a COPAMA).

Texto: Assessoria

Foto: Ilustrativa