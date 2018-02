TRAGÉDIA: homem mata o amigo e incendeia o corpo

Um crime bárbaro foi registrado na madrugada desta segunda-feira em Porto Velho. Jandir Barreto de Abreu, 26 anos, foi esfaqueado, e em seguida teve o corpo carbonizado na rua Teotônio Vilela, bairro Juscelino Kubitschek I, Zona Leste.

Segundo Informações policiais, o assassino, era amigo da vítima. Flaviano Nogueira Fidelis, 27 anos estava na casa de Jandir, quando os dois começaram a discutir e entraram em vias de fato.

O criminoso desferiu uma facada na região do pescoço do amigo. Após perceber que o jovem estava morto, Flaviano se apossou de uma garrafa de álcool, despejou na casa e se não fosse o Corpo de Bombeiros, teria sido destruída pelo fogo.

A perícia técnica foi ao local e constatou marcas de violência e uma perfuração no pescoço da vítima. Na tarde de segunda-feira (12), a força tática do 5° Batalhão conseguiu prender Flaviano Nogueira, que estava com um dos pés totalmente queimados.

O assassino confessou o crime e afirmou que após o ato criminoso ainda procurou a mãe do seu amigo, e disse que iria fazer de tudo para ajudar a descobrir quem matou Jandir.

Flaviano, afirmou ainda, que não tinha motivos para matar o amigo. Apenas estavam consumindo droga, e passaram a brincar de um enforcar o outro, resultando no ato impensado que tirou a vida do rapaz.

Fonte: Rondoniagora