Vereadora tem projeto aprovado que observa “normas” na divulgação de suicídio pela imprensa

Foi aprovado na primeira sessão ordinária de 2018, um Projeto de Lei elaborado pela vereadora Professora Valdete (PPS), onde obriga a mídia vilhenense a observar, as recomendações do Ministério da Saúde sobre a veiculação de casos de suicídio.

Segundo o Ministério da Saúde, é proibido destacar a notícia, usar a palavra “suicídio”, publicar fotografia do falecido, bilhetes ou cartas suicidas, além de especificar o método utilizado e o endereço completo.

É permitido apresentar dados relevantes e estáticas com base em fatos confiáveis e idôneos, sendo que a mídia deverá atuar em conjunto com as autoridades da saúde na apresentação dos fatos.

“Precisamos ter consciência da dor da família nesse momento, ter cuidado com a forma como se trata esse tipo de notícia. Dar ênfase a esse assunto pode acabar por motivar outras a cometerem o mesmo ato. Por isso criei essa Lei, para que a mídia de nossa cidade siga o que já é recomendado pelo Ministério da Saúde”, disse a vereadora.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia