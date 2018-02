Caminhão atropela e mata duas crianças em cidade de RO

Na manhã desta quinta-feira, 15, um grave acidente tirou a vida de duas crianças na cidade de Cacoal (RO) no Bairro São Marcos.



As crianças estariam andando pela Rua “E”, quando foram surpreendidas por um caminhão que estava fazendo a curva na esquina.



Segundo informações, as crianças uma de 11 anos e outra de 02 anos, morreram na hora devido ao forte impacto do atropelamento. As duas crianças eram irmãos. As identidades dos menores não foram confirmadas.



O Corpo de Bombeiros está no local acompanhando a perícia.

Fonte e Foto: Jornal Correio do Vale