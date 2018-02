Homem tem mandado de prisão por embriaguez na direção cumprido pela Força Tática

O cumprimento do mandado de prisão foi realizado na tarde desta quinta-feira, 15, por uma guarnição da Força Tática, na residência do réu, de 42 anos, localizada no Jardim América, em Vilhena.

O homem que teve o mandado expedido pela 1° Vara Criminal, pelo crime de embriaguez na direção, foi conduzido até a Colônia Penal, onde dará início ao cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia