Jovem envolvido em furtos de TVs em lojas em plena luz do dia é detido novamente

Um jovem de 28 anos foi preso no fim da tarde desta quinta-feira, 15, após furtar uma impressora na caixa, da filial das Lojas Americanas, no Centro de Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, após sair da loja em posse do produto, o suspeito foi seguido por uma testemunha, que por telefone, passava a localização do mesmo para uma rádio patrulha da Polícia Militar, que o localizou em poucos minutos.

O agente que estava com o referido aparelho em mãos e que já foi detido a menos de um mês por envolvimento no furto de quatro aparelhos televisores das lojas Gazim da Melvin Jones e a Avenida Paraná em plena luz do dia, recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) onde foi flagranteado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia