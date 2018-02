Jovem fica ferido em acidente entre moto e caminhonete

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Sabino Bezerra de Queiroz com a Paraná, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo relatos do jovem que conduzia uma motocicleta Honda Bros, ele seguia pela Paraná, sentido BR-364, quando acabou se chocando contra uma caminhonete S10, cujo condutor seguia pela Sabino Bezerra, sentido Cuiabá.

O jovem que, aparentemente sofreu apenas escoriações, foi conduzido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (P-Tran) realizou a segurança do local até a chegada da perícia técnica.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia