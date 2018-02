Para manter serviços, SAAE alerta inadimplentes para corte do abastecimento

Diretor da Autarquia explica que o objetivo não é a punição, mas sim a regularização desses usuários

Visando manter a frente de trabalho, o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE), de Vilhena, está intensificando, durante este mês de fevereiro, os cortes de água para os consumidores que estão em atrasos com suas tarifas.

Segundo o diretor técnico, Milson Canhete, um mutirão está sendo realizado para intensificar as ações de cortes durante esse mês de fevereiro. “A intenção é que os consumidores venham negociar suas contas em atraso para evitar o corte”, destacou Canhete.

A princípio, a autarquia comunica que a política de corte será efetuada para os consumidores que estiverem com três ou mais tarifas em atraso. “Nosso objetivo não é a punição, mas sim a regularização desses usuários que por algum motivo estão inadimplentes. Com o arrecadado é que conseguimos manter os serviços essenciais à sociedade. Após o corte, o consumidor terá de fazer uma nova solicitação de religação. Com isso, as residências que não possuírem o hidrômetro, o equipamento será instalado”, explicou o diretor do SAAE, AriJoan Cavalcante.

As negociações para os usuários que estão com suas contas em atraso podem ser feitas na sede da autarquia, na avenida Major Amarante 2788, no centro da cidade de Vilhena, nos horários das 7h00 às 13h00 e das 15h00 às 17h00.

Texto e fotos: Assessoria