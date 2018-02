Prefeita anuncia programa “Título Já” que vai regularizar mais de 5 mil lotes

Secretário explicou que convênio foi firmado em novembro de 2017

O lançamento do “Título Já”, com a presença do governador Confúcio Moura, será nesta sexta-feira (16), às 16h, no auditório da prefeitura de Vilhena.

O anúncio é da prefeita Rosani Donadon. O programa vai regularizar 5.178 imóveis na área urbana do município. Os setores atendidos pela regularização fundiária serão 9, 9A, 13, 15, 17, 18, 19, 27, 29, 35 e Moriá.

O programa do Governo do Estado existe desde 2012, mas o convênio com Vilhena foi firmado em novembro de 2017, através de iniciativa da prefeita Rosani Donadon.

“Convidamos a todos a participar deste momento muito especial para os vilhenenses. Mais de 5 mil famílias serão beneficiadas. Nossa gestão é assim: trabalha pelo bem-estar da comunidade”, disse a mandatária municipal.

De acordo com Daniel Machado, Secretário Municipal de Terras, a regularização dos lotes movimenta o mercado imobiliário e aquece a economia local. “Com o documento em mãos, o cidadão consegue financiamentos para construir e o município também aumenta a arrecadação através dos tributos municipais”, afirma.

Nos próximos dias, funcionários da SEMTER devem receber as orientações técnicas necessárias para iniciar as regularizações. Para ter acesso ao programa, as famílias devem atender alguns critérios, entre eles uma renda familiar que não ultrapasse cinco salários mínimos.

