Secretário geral do MDB confirma renúncia de Confúcio e pré-candidatura de Maurão de Carvalho ao governo

Nesta quinta-feira, 15, visitou a redação a redação do Extra de Rondônia, o secretário geral do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) José Luiz Lenzi.

Lenzi disse que o MDB é um partido forte e consolidado, voltou às origens promovendo mudança na sigla de PMDB para MDB.

Segundo José, o partido está muito bem representado, sendo que tem o governador, presidente da assembleia, além de deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores.

O partido já tem definidos pré-candidatos ao governo, senado e uma nominata excepcional de pré-candidatos a deputados estaduais e federais.

Lenzi acredita que pela estrutura que o partido tem, sendo 15 prefeitos, sete vices, além de deputados estaduais, federais e dezenas de vereadores, isso mostra a força do partido em Rondônia, que naturalmente transformará em forma de apoio e votos para a legenda.

O MDB está consolidado e unido, sendo que houve até boatos que o governador Confúcio Moura que é pré-candidato ao senado iria deixar o partido e se filiar em outra sigla para concorrer, mas apenas boatos e mentiras da oposição.

Lenzi confirma a pré-candidatura ao governo de Maurão de Carvalho, que se filiou ao MDB a convite da direção já com o propósito de ser o candidato da sigla apoiado por Confúcio e Raupp entre outros membros de peso.

Sobre Confúcio, Lenzi afirma que no dia 5 de abril renunciará, e em seu lugar tomará posse o vice-governador Daniel Pereira.

José ressalta que a pré-candidatura de Confúcio não atrapalha a pré-candidatura do atual senador Valdir Raupp a reeleição, já que são duas vagas para o senado e os dois tem ótimos trabalhos prestados ao Estado, sendo que em pesquisas de sondagem aparecem com ampla vantagem sobre outros pré-candidatos. Tendo tanto Raupp quanto Confúcio uma folha de trabalho invejável para qualquer outro político rondoniense e, com isso, será possível que o MDB eleja dois senadores em 2018.

Quanto a Daniel Pereira (PSB) que assumirá o governo em 5 de abril, o MDB não tem nenhuma ressalva, pois já sabe que o atual vice-governador tem compromisso assumido e aberto, vai apoiar o pré-candidato Acir Gurgacz (PDT) ao governo, nada mudará em relação ao compromisso com o Estado que estará em boas mãos, disse Lenzi.

Lenzi fala abertamente que o pré-candidato a uma cadeira na Câmara federal ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon foi convidado para se filiar a sigla, porém, no 1º encontro do Movimento Democrático Brasileiro que será realizado nesta sexta em Vilhena com a presença maciça da Cúpula do Partido, incluindo o governador, estão esperando o “Sim” de Melki. Pois com a presença de Melki no partido o quadro tende a se fortalecer ainda mais, já que sua esposa Rosane Donadon é prefeita de Vilhena e filiada ao MDB.

Contudo, se for “Não” a resposta de Melki ao convite, mesmo assim ele estará próximo ao partido, afirma o secretário.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia