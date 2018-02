“Voggue Models” realiza desfile nesta sexta-feira; evento será aberto ao público

A agência de modelos “Voggue Models” estará realizando um desfile de “Moda Fashion Casual” nesta sexta-feira, 16, a partir das 19h00 na praça de alimentação do Park Shopping de Vilhena.

O evento contará com os looks da Carpin Dieh, Loja Dinâmica, Loja Magazine, Vitrine da Diva, Top Team Country, DC Plus Size e Loja Nossa Confecções. O desfile será aberto ao público.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/ Divulgação