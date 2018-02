Diárias na Câmara de Espigão do Oeste passam de R$ 100 mil reais em 2.017

Os 11 parlamentares do município da região central do Estado gastaram ao longo de 2.017 o correspondente a mais da metade do valor de repasse mensal pata custeio de todas as despesas do Legislativo com despesas de viagens.

O recordista foi o vereador Cosmo de Novaes Ferreira, que recebeu quase R$ 20 mil em diárias. O vereador José Aluízio Lara foi o que menos usufruiu do benefício, sacando “apenas”, R$ 5,5 mil.

A questão de despesas deste gênero há algum tempo vem despertando polêmicas, posto que os contribuintes tendem a questionar a relação custo-benefício neste tipo de gastos. Muitos não aceitam o fato de se consumir dezenas de milhares de reais em viagens cujo resultado nem sempre fica evidenciado.

Em Espigão do Oeste os vereadores gastaram exatos R$ 138.184,00 no custeio de viagens para outros domicílios, e nem sempre a prestação de contas acerca da despesa ficou totalmente esclarecida. A título de comparação, o repasse mensal que o Executivo fez ao Parlamento em janeiro deste ano foi de R$ 250 mil.

No Portal da Transparência do Poder Legislativo está detalhada por vereador a quantia repassada a cada um deles:

Genezio Mateus (Vice-Presidente) – R$ – 17.296,00

José Aluízio Lara – R$ 5.520,00

Joadir Schultz (Presidente) – R$ 18.768,00

Joveci Benevuto Souza – R$ 15.272,00

Devair da Silva Costa (2º Secretário) – R$ 11.040,00

Lirvani Favero Storch – R$ 8.096,00

Saiara Gerlaine Silva Toledo – R$ 11.408,00

Joel Correia de Oliveira – R$ 8.464,00

Marcel Sens – R$ 8.832,00

Adão Salvatico – R$ 15.272,00

Cosmo de Novaes Ferreira – R$ 20.608,00

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação