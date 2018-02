Em sessão “relâmpago”, vereadores aprovam cinco projetos

Na noite da última quinta-feira, 15, aconteceu no auditório municipal da prefeitura de Vilhena, a segunda sessão ordinária do ano. Estiveram presentes os 11 vereadores, alguns populares e a reportagem do Extra de Rondônia.

Na ocasião foram aprovados cinco projetos, sendo três referentes a créditos adicionais para a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri) e dois referentes às ações da Secretaria Municipal de Ação Social (Semas), no que diz respeito ao registro de suas atividades e a responsabilidade pelas despesas de sepultamento de pessoas indigentes ou desprovidas de recursos.

O presidente Adilson Oliveira (PSDB) abriu a mesma com atraso, porém a sessão “relâmpago” teve a duração de cerca de 40 minutos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação