Em Vilhena, mulher que dopava idosos para roubá-los é condenada a nove anos de prisão

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena condenou a uma pena de nove anos e seis meses de prisão a desocupada Raquel Mara Costa, de 51 anos, contra idosos na cidade.

Ela se apresenta como cuidadora para aplicar golpes contra o patrimônio de suas vítimas. Ela dopa os idosos com Clonazepam (remédio controlado) e depois rouba suas vítimas.

As vítimas Maria Izabel Ferreira da Silva e Ivani Lopes dos Santos as vítimas e o enredo da história era praticamente o mesmo: contrataram os serviços da acusada, foram dopadas e acabaram sendo roubadas. A vítima Maria Izabel até hoje apresenta sequelas físicas e psicológicas pela ingestão dos medicamentos. A ré já encontra-se presa.

A atuação criminosa de Raquel Mara vitimou fatalmente o idoso José Bento da Costa, de 86 anos, que morreu por overdose medicamentosa, após ingerir duas pílulas de clonazepam. O crime aconteceu em agosto do ano passado e pelo crime, Raquel foi condenada a 24 anos de prisão. A pena aumentou porque a vítima morreu e ainda teve os pertences roubados, caracterizando crime de latrocínio, com o agravante do idoso ter mais de 60 anos.

Em juízo, Raquel confessou todos os crimes e que era viciada em drogas. O crime era a forma de ganhar dinheiro para sustentar o vício.

Fonte: Rondôniaovivo

Foto: Ilustração