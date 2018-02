Governo iniciará asfaltamento da Rodovia do Boi, ligando o Cone Sul à Zona da Mata

Neste sábado, 17, o governador Confúcio Moura estará no município de Corumbiara, no Sul do Estado, para assinar junto com o diretor do DER, Ezequiel Neiva, a ordem de serviço autorizando a empresa contratada elo DER a dar início do asfaltamento da RO-370, a Rodovia do Boi, com cerca de 200 km de extensão. O evento será às 9 horas, na saída do município de Corumbiara para o distrito de Vitória da União.

A Rodovia do Boi, de acordo com Ezequiel Neiva, é parte do traçado da Rodovia Transrondônia, projeto ambicioso do governador Confúcio, para construir uma rodovia pavimentada paralela à BR-364, visando melhorar o escoamento da produção no estado.

A Rodovia do Boi tem 200 km em sua totalidade (de Corumbiara até a cidade de Parecis. O trecho de 20 km entre Corumbiara e o distrito de Vitória da União está pronto para receber a ordem de serviço, no próximo dia 17. Outros 140 km (de Vitória da União até a Vila Bosco) está em fase final do projeto, para ser iniciada a licitação. “Os 40 km da Vila Bosco até Parecis o governo fará o projeto fechar os 200 km da Rodovia do Boi”, detalhou o diretor do DER.

Ezequiel Neiva destaca que a a Rodovia do Boi tem extrema importância para a economia do estado. Segundo o diretor, por ela transitam centenas de carretas transportando soja, arroz, milho, bois e produtores agropecuários. A rodovia também garante o escoamento da produção da Rodovia da Soja, localizada na mesma região e com 84 km de extensão.

Transrondônia

O traçado da rodovia Transrondônia começa em Pimenteiras pela BR-435 (antiga RO-399) que também está sendo asfaltada pelo Governo); passa pelos municípios de Cerejeiras; Corumbiara, Chupinguaia; Parecis; corta toda a Zona da Mata passando por Rolim de Moura, segue por Alvorada; Urupá; Mirante da Serra, chegando à região de Ariquemes para aproveitar a rodovia de acesso a Buritis e posteriormente a Estrada Parque até os municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim.

“A Transrondônia é o sonho do governador. O traçado dela passa pela Rodovia do Boi que será asfaltada em sua totalidade. É um sonho que aos poucos está se transformando em realidade”, comemorou o diretor do DER.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação