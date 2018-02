Homem é executado a tiros dentro de caminhonete e mulher é baleada

Um homem identificado até o momento como João do Bode foi executado a tiros dentro de uma caminhonete na manhã desta sexta-feira, 16, em Monte Negro.

A vítima e sua mulher transitavam pela BR-421, zona urbana, quando foram surpreendidos por um homem que abriu fogo contra eles. Após realizar vários disparos, o suspeito fugiu do local do crime sem deixar rastros.

Uma equipe de socorro do hospital municipal foi acionado e socorreu a mulher que ficou baleada no atentado. Já o homem acabou morrendo dentro do carro.

O local foi isolado pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia.

De acordo com informações, João do Bode trabalha na região de Monte Negro com a compra e venda de gado.

Fonte: Rondôniaovivo

Foto: Divulgação