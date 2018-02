Polícia prende drogas e notas bolívares com suspeitos no Bodanese

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em andamento, em uma residência localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no Bairro Bodanese, porém, ao chegarem no local, se depararam com uma situação totalmente diferente.

No imóvel estavam dois homens, de 25 e 34 anos, que se diziam residir na casa, que estava revirado e com a cerca elétrica rompida.

Em posse do agente de 34 anos, que foi localizado no quarto, os militares encontraram uma porção de cocaína pesando cerca de um grama. Já o outro agente mais jovem, foi localizado abaixado próximo à janela da sala.

Este último por sua vez, que reside no imóvel a pouco mais de sete dias, alegou que seu colega, com quem tem uma parceria em uma empresa de provedores de internet, estava alterado desde o período da manhã, por isso havia quebrado alguns objetos.

Em uma das gavetas de um armário, foi encontrada mais uma porção de cocaína, pesando cerca de 45 gramas.

Com os suspeitos, que receberam voz de prisão e foram conduzidos até a unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) por posse de entorpecente, foram encontrados também, o valor de Bs 3.100,00 (bolívares, moeda venezuelana).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa