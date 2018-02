Prédios construídos com indenização recebida da JBS foram inaugurados nesta manhã

Na manhã desta sexta feira, 16, foi realizada a cerimônia de inauguração dos novos prédios da Casa de Acolhimento e do Conselho Tutelar. Na ocasião estiveram presentes os representantes da Justiça do Trabalho, a prefeita Rosani Donadon e outras autoridades do município.

O valor destinado para a construção dos novos prédios é oriundo de uma ação civil pública que tramita na Vara do Trabalho de Vilhena, por meio da qual a empresa JBS/SA ajustou o pagamento de R$ 3,5 milhões de indenização por danos morais coletivos, em face de violações à legislação trabalhista.

A nova sede do Conselho Tutelar possui cerca de 200 m² e a Casa de Acolhimento 600 m², apresentando-se em um local mais amplo e confortável para o atendimento.

De acordo com a juíza do trabalho, Fernanda Antunes Marques Junqueira, “esta aplicação se deu porque uma das missões da Justiça do Trabalho é justamente prestar contas à sociedade e, além disso, beneficiá-la de algum modo. Não só dentro da nossa atividade principal, mas também para aprimorar as condições de vida da sociedade local”.

“Ao todo os dois prédios tiveram o custo de aproximadamente um milhão e dez mil, cabe salientar que com essas obras conseguimos economizar o valor de R$ 30 mil e o restante do valor será destinado para outra ação social que ainda estamos pensando em executar a partir de maio”, pontuou a juíza.

Em relação ao investimento no Hospital Regional de Vilhena (HRV), Fernanda conta que “foi reportado a carência em relação a um centro cirúrgico e uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) intermediária, diante disso já havia uma intenção em doar uma determinada quantia em dinheiro ao centro de atendimento, a partir destas necessidades foi acordado com os membros do Ministério Público do Trabalho a destinação de R$ 2 milhões para o hospital. As obras já estão em construção e há previsão para ser entregue no final de junho deste ano”.

A juíza finalizou relatando que durante a construção dos prédios a Vara do Trabalho de Vilhena criou uma comissão interna responsável pela fiscalização das obras, participando ativamente dos projetos, licitações, pagamentos e das compras diretas efetuadas.

