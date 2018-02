Trilha do Cerrado 2018 inscrições estão abertas

Aventura e diversão, Trilha do Cerrado 2018 promete muitas emoções aos participantes

A edição 2018 da Trilha do Cerrado já tem data marcada 25 de março, o evento tradicional na região atrai trilheiros de Mato Grosso e Rondônia. A trilha que é organizada pela Prefeitura de Comodoro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo conta com o apoio do comércio local.

Medalhas e premiações estão previstas para os destaques da competição, que terá um percurso de aproximadamente 40 km passando por: riachos, locais íngremes, atoleiros e outros caminhos de difícil acesso.

Interessados em participar já podem se inscrever pelo site da Prefeitura, o período iniciou nesta quarta-feira (14.02) e encerra dia 21 de março, e os 100 primeiros inscritos serão presenteados com uma camiseta do evento.

Menores (idade 16 a 18 anos) também poderão participar, porém, a organização destaca que a inscrição será presencial sendo exigida a comparecimento do responsável. O dia “D” está marcado para 24 de março na Praça dos Pioneiros, a partir das 19h.

Segundo o secretário de Esporte, Eliekson dos Santos Jesus, o objetivo é fomentar o esporte e o turismo no município. “Além de atrair visitantes e fomentar o comércio local, teremos a oportunidade de mostrar um pouco de nossas belezas naturais”, explicou. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (65) 9 9961-5614 (falar com Marquinhos) e 9 9697-6217 (falar com Lekinha). Clique aqui e faça sua inscrição.

Texto: Assessoria

Foto: Reprodução/Internet