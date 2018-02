Vilhenense realiza último treino antes do confronto contra o Genus

O Vilhenense Esportivo Clube realizou na tarde de quinta-feira,15, o seu último treino antes do jogo contra a equipe do Sport Clube Genus para a partida desta sexta,16, valida pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense 2018.

A equipe comandada pelo técnico Rafael Andrade, realizou um treino tático e técnico com bolas paradas e toques rápidos, aprimorando detalhes para o jogo contra a equipe Aurigrená da Capital

Sem uma escalação certa para o duelo, o técnico não contará com Vandinho para jogo de amanhã devido a uma expulsão no jogo contra o Ji-Paraná no último sábado, 10, mas afirmou que a equipe está preparada e confiante para duelo.

“Vamos jogar em casa diante da nossa torcida em busca da segunda vitória, porém respeitando o adversário”, pontou Rafael.

As duas equipes abrem a segunda rodada no estadual 2018, nesta sexta, 16, ás 20h00, no estádio, Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”





Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia