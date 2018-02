ARTIGO: Ideias desbravadoras

Cheguei àquela empresa para falar sobre o meu trabalho. Ao me apresentar ao diretor, ele me disse: “Sem conhecê-lo, já o conhecia.” Sem entender direito aquelas palavras, pedi a ele uma explicação. Ao que ele me respondeu: É que eu costumo ler seus artigos no jornal e conheço suas ideias. Então tivemos uma conversa gostosa e informal, descontraída e estimulante.

Você que é empresário ou diretor já pensou que às vezes nossas ideias estão indo na nossa frente? E que diferentes pessoas estão formando um conceito, a nosso respeito, pelo que dizemos ou fazemos? Sim, esta é uma verdade cristalina e tanto pode ser boa, quanto má. Está em nós sermos pessoas de ideias úteis e de conteúdo ou pessoas vazias e fúteis.

A atividade econômica requer melhores e mais efetivas e soluções; ela exige que as pessoas sejam orientadas para resultados; competidores agressivos disputam cada parcela do mercado e em meio a tudo isso, apenas um será o vencedor ! Ela também é complexa e apaixonante; o futuro do país é incerto e imprevisível, porém a despeito disso, temos recursos materiais e humanos a administrar. Quem os investiu aguarda um retorno, de preferência acima da média do mercado. Portanto, urge fazê-los produzir, com racionalidade e competitividade, mediante o trabalho pragmático e eficiente.

A semana passada estive analisando a viabilidade de uma empresa adquirir o controle acionário de outra, a qual está passando por significativas dificuldades operacionais, endividamento elevado, falta de capital de giro, que a fragilizam e sufocam. Neste caso, não basta apenas trabalhar mais, nem tentar motivar as pessoas, nem oferecer descontos para vender um pouco mais… É preciso bem mais do que isso !

Espero que você tenha sucesso nos seus empreendimentos; que esteja sempre em busca da sabedoria; que trabalhe com planejamento; que aprenda as lições que o fluxo de caixa lhe ensina; e se tomar alguma decisão errada, que seja sensato para reconhecê-la e rápido para corrigi-la.

Minha experiência me ensinou que há meia de dúzia de problemas que são os responsáveis por 95% das dificuldades empresariais. Eles estão presentes em todas as organizações, em maior ou menor intensidade. Não deixe sua organização adoecer sem ser medicada, porque se isso ocorrer ela seguramente vai fechar suas portas.

Concluindo: “Administrar” é um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade ! Nunca se esqueça disso. Bom trabalho para você, enquanto lhe digo até um novo encontro na semana que vem.

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial