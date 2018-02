Barcelona bate Guajará pelo placar de 3×1

O Barcelona superou na tarde deste sábado, 17, o Guajará por 3 a 1 no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim, pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense 2018.

Ainda no primeiro tempo, Robinho abriu o placar para os visitantes aos 19 minutos. Mas Sander deixou tudo igual ao final da primeira etapa.

Para a segunda etapa, o Barcelona voltou melhor e chegou ao segundo gol com Andrezinho em cobrança de pênalti, aos quatro minutos. Já, aos 24 minutos, Xavão fez o terceiro do Catalão Vilhenense.

Com o resultado, o Barcelona assumiu provisoriamente a vice-liderança do Estadual 2018 com quatro pontos. Já o Guajará caiu para a quarta posição com três pontos.

Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta no domingo o Vilhenense no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Guajará encara no mesmo dia o Real Ariquemes no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Divulgação