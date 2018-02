Barcelona encara Guajará neste Sábado no João Saldanha

O Barcelona Futebol Clube entra campo neste sábado, 17, às 16h00, no estádio João Saldanha contra o Guajará, em Guajará-Mirim valido pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense 2018.

O técnico do Índio do Norte não poderá contar com lateral Guarate que ficou contundido na primeira partida contra o Rondoniense; e o meia Emerson, que sentiu dores durante o treino da terça-feira e a dupla não viajará com o elenco para cidade “Pérola do Mamoré”

Para a posição do Guarate, Oliveira deve escalar Jorginho Balotelli e no lugar do Emerson dever entrar Robinho ou Jadson que ainda não estreou no campeonato.

Sem mistério para a partida o técnico deve escalar: Douglas Silva; Jefinho, Zé Klock, Fernando e Jorginho Balotelli; Jonilson, Xavão, Robinho (Jadson) e Victor Palito; Andrezinho e Calado.

O Catalão Vilhenense encara o GEC oneste sábado, às 16h00 (horário de Rondônia), no estádio João Saldanha, Guajará-Mirim

Texto: Extra de Rondônia/Futebol Norte

Foto: Divulgação